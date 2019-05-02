Заклик без мобілізації: у Раду внесли скандальний законопроект

У парламенті виступили з ініціативою дозволити закликати резервістів під час особливого періоду без оголошення мобілізації.

Відповідний законопроект №10260 був зареєстрований в парламенті 25 квітня. Його авторами є голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, Тетяна Чорновол (НФ), Андрій Левус (НФ) Артур Герасимов (голова фракції БПП), Іван Винник (БПП), Альона Шкрум («Батьківщина») та інші.

Для доукомплектування Збройних сил та інших військових формувань резервістам пропонується проходити військову службу за призовом, під час особливого періоду.

Для них передбачається тривалість служби до 6 місяців, а також вона не може перевищувати 18 місяців за весь період проходження служби у військовому резерві в особливий період. У разі необхідності резервісти, выслужив встановлені строки, можуть бути затримані на службі до 6 місяців відповідно до указу президента.

При цьому резервісти отримують пільги на відпустку, забезпечення сімей житлом, соціальні гарантії при працевлаштуванні. За ухилення від служби передбачається штраф від 700 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11,9 — 17 тис. гривень), при повторному — від 2 до 5 років позбавлення волі.