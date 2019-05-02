Телеведуча Мосейчук потрапила в новий скандал

Нещодавно Верховна Рада України прийняла законопроект №5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Українці гостро відреагували на новий закон, а телеведуча Наталія Мосейчук заявила, що «мова не нагодує».

Таку фразу вона сказала в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу».

Фраза Мосейчук викликала хвилю обговорення в соціальних мережах і неоднозначну реакцію. Хтось засуджує телеведучу, а хтось погоджується з її думкою. Наталія Мосейчук також порівняли з шахтарем, який різко відповів генеральному секретарю КПРС Михайла Горбачова, пише Радіо Свобода

«Одного разу Горбачов заїхав до шахтарям на наш український Донбас. І там якийсь пролетар врізав йому правду-матку. Мовляв, нам все одно, якою мовою називати ковбасу – лише б вона була», — йдеться в повідомленні.

Телеведучу «Право на владу» порівняли з цим шахтарем, який правдиво заявив Горбачову. Адже всім відомо, що той любив роз’їжджати по країні і спілкуватися з народом. Однак питання для нього завжди були підготовлені заздалегідь і завдяки цим зустрічам Михайло Горбачов отримував великий піар.

Варто відзначити, що відомий політолог Юрій Романенко розповів, чому виступає проти мовного закону, який нещодавно прийняла Верховна Рада.Романенко розповів, що у нього немає проблем у спілкуванні українською мовою. Однак тут же додав, що питання мови є ключовим, яке пов’язано з правами та свободами для всіх пострадянських країн. Адже в системі управління в країнах фактично однакова. Коли держава втручається у всі сфери суспільного життя.

Нагадаємо, Дмитро Разумков, який є спікером виборчого штабу Володимира Зеленського, а в подальшому може зайняти посаду керівника АП, заявив, що єдиною державною мовою в Україні є українська.