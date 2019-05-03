У Львові зафіксували масове отруєння бійців Нацгвардії

У Львові з’ясовують причину отруєння 57 бійців Національної гвардії.

Уточнюється, що перші хворі – контрактники і строковики – у стані середньої тяжкості почали надходити у військовий госпіталь одразу після Великодня. Наголошується, що у всіх постраждалих були симптоми харчового отруєння. Обідали солдати як в їдальні військової частини, так і привезеними з дому продуктами.

Лікарі запевняють, що зараз стан усіх хворих задовільний. Однак поспілкуватися з ними знімальній групі не вдалося – в інфекційне відділення нікого не пускають. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби. Що стало причиною отруєння, має стати відомо днями після лабораторних висновків.

“Їли все по-різному, частина велика, надійшли лише 57 осіб. Частина була в нарядах на охорону, частина приїжджали батьки, там і торти, і ковбаси були, все було. Знайти одну причину практично не вдалося”, – прокоментував ситуацію лікар-інфекціоніст військового госпіталю Нацгвардії Михайло Венгрен.