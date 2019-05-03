У Мексиці більше тисячі людей отруїлися під час свята

Всього в лікарні були доставлені 1,358 тисячі пацієнтів, серед них – діти та вагітні жінки.



Масове отруєння майже 1,4 тисячі осіб відзначено в мексиканському штаті Веракрус на святкуваннях Дня дитини, повідомляє міністерство охорони здоров’я штату.

За попередніми даними, всього в лікарні були доставлені 1,358 тисячі пацієнтів, серед них – діти та вагітні жінки. Зараз усі постраждалі виписані, а лікарі протягом чотирьох днів мають намір встановити причини масових отруєнь.

Уряд Веракруса уточнює, що один із свят в місці компактного проживання корінних жителів був організований якоїсь неурядовою організацією, яка роздавала їжу, солодощі та напої.