В аеропорту Луганська ОБСЄ помітила важке озброєння бойовиків

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що зафіксували скупчення важкого озброєння російських окупантів на території колишнього міжнародного аеропорту “Луганськ”

Про це повідомляється у звіті місії станом на 19:30 1 травня, оприлюдненому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Місія продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінським меморандумом, а також Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього щодо відведення танків з озброєнням калібру до 100 мм.

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“1 травня команда місії бачила 7 самохідних гаубиць (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 “Град”, 122 мм) і 10 буксируваних гаубиць (2А65 “Мста-Б”, 152 мм – 5 одиниць і Д-30 “Жаба”, 122 мм – 5 одиниць) на території колишнього міжнародного аеропорту “Луганськ”, орієнтовно за 10 км на південь від Луганська”, – йдеться у звіті із зазначенням, що вказане озброєння зафіксоване у непідконтрольних урядові України районах.

Також 1 травня члени патруля місії бачили на території колишнього міжнародного аеропорту “Луганськ” 6 зенітних ракетних комплексів 9К35 “Стріла-10” і 7 танків Т-72.

Джерело: Еспресо TV