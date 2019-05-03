У РПЦ закликали «вмирати», щоб повернути Одеси

Скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін закликав рятувати росіян в Україні від трагедій, подібних пожежі в Будинку профспілок в Одесі, і повернути Росії українські землі навіть ціною життя.

Безглуздим заявою про події 2 травня 2014 року відзначився він у своєму Telegram-каналі «Православна політика».

«Пам’ять жертв Одеси, яку ми здійснюємо в Пасхальні дні, дає надію на перемогу. На те, що розділений руський народ – народ Великоросії, Малоросії, Білої Русі – возз’єднається. Для цього влада Росії повинні перестати боятися Заходу, як злякалися в 2014 році, кинувши напризволяще зла російських людей в Одесі, Харкові, Миколаєві», – сказано в заяві.

Чаплін також зазначив, що вірить у перемогу і закликав згадати слова Суворова: «Ти росіянин! Знаєш трьох сестер – Віру, Надію і Любов. З ними слава і перемога, з ними Бог»!

«Коли російська людина боявся померти і знищити ворога в ім’я Христове, заради порятунку рідних людей?» – додав він.

Крім цього, Чаплін опублікував так звану «резолюцію» громадянської акції «Пам’ятай Одесу» в Москві, в якій в черговий раз розповів про «звірства української влади».

«Будівля обстрілювали і закидали пляшками з горючою сумішшю, пожежникам не давали гасити вогонь, тих, хто сяк-так вибрався по мотузці, били; били і намагалися надати їм допомогу медиків. Люди розбивалися на смерть, вистрибуючи з вікон, задихалися в диму, багато хто загинув від куль. Масове вбивство учасників мирної акції протесту, які виступали проти ф*шизма, за національне рівноправність і єдність з Росією, справедливо нарекли «Одеської Хатинню», – написав він.

«Ми засуджуємо необандеровщину як абсолютне зло, вияви якого повинні зустрічати нульову толерантність. Ми закликаємо владу Росії та всіх людей доброї волі не йти ні на які компроміси з цим злом, ні на яке угодовство з ним, ні на які переговори з «політиками», які підтримують це зло», – продовжив Чаплін сипати образами.

Крім того, в заяві зазначено ще кілька абсурдних вимог: