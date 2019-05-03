Заробили мільйони на онкохворих: у Рівному відкрили «чорну касу» лікарів

У Рівненському обласному онкодиспансері викрили мільйонну схему заробітку на хворих на рак пацієнтів.

У ситуації розібралася агенція журналістських розслідувань «Четверта влада».



Як виявилося, всі, хто потрапляв в медустанову, повинні були зробити проплату в одному кабінеті, який сама медсестра, яка брала гроші, назвала «приватним». Так, люди, бажаючі пройти УЗД, змушені були віддати 200-250 грн за «витратні матеріали», отримавши заповітний талончик. На обстеженні листочок з сумою у них забирали.

Примітно, що центр є державною установою і фахівці, які вимагають гроші у пацієнтів, які отримують зарплату з бюджету. Однак кошти, які сплачують пацієнти, йдуть в кишеню приватному підприємцю – керівника одного з відділень онкодиспансеру.

При цьому, головний лікар диспансеру Григорій Максим’як запевнив, що грошей за УЗД ніхто не бере, а ось матеріали дійсно коштують недешево.

Як уточнили журналісти, аналогічна послуга навіть у приватного лікаря коштує близько 130-160 грн, при цьому витратні матеріали складають п’яту частину від цієї суми.

Відзначається, що за 2018 рік в диспансері зробили понад 125 тисяч УЗД, отже потенційна прибуток на 2019 рік може скласти 19 млн грн (при вартості послуги 200 грн).

За словами юриста, до якого журналісти звернулися за консультацією, на обличчя цілий «букет» статей Кримінального кодексу.