Водіїв автомобілів з “еврономерами” чекають великі штрафи і конфіскації транспортних засобів

З 23 травня поліція має право зупинити будь-який автомобіль з іноземною реєстрацією і оштрафувати його водія на суму до 170 тисяч грн або конфіскувати авто.

“Закон вже прописаний, опублікована вже й конкретна дата набрання чинності. Автомобіль на єврономерах може бути зупинений, поліцейські будуть перевіряти документи і, в залежності від кількості днів прострочення терміну, виписувати штраф. За 30 днів – до 170 тис. грн”, – сказав юрист.

Власників “евроблях” чекають такі штрафи: За водіння машини на єврономерах – 8500 грн; повторне за рік водіння “евробляхи” – 17 тис. грн і заборона на водіння протягом року; затримка розмитнення на строк до 1 доби – 170 грн; від 1 до 10 діб – 340 грн; від 10 до 20 діб – 8,5 тис. грн; від 20 до 30 діб – 85 тис. грн; від 30 діб – 170 тис. грн або конфіскація авто. Ті українці, які не розмитнили авто і продовжують на ньому їздити, в будь-який момент можуть бути зупинені поліцейським і оштрафовано на 170 тис.

Тим, хто не знайшов кошти на оформлення машини, дешевше ховати її в гаражі, вважає Олександр Плахотнік.