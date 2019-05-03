Коломойський розповів, коли закінчиться війна в Донбасі

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що організована Росією «громадянська війна» на Донбасі завершиться одразу після того, як Російська Федерація припинить підтримувати бойовиків.

«Громадянська війна» має гарячу фазу на Донбасі і холодну – в решті частини країни, розповів Коломойський в інтерв’ю Bihus Info.

«Майдан – це погано, революція – це завжди погано. Тому що в результаті мінус 13 млн населення, мінус Крим, мінус Донбас. Повинні Янукович, Росія і революція, звичайно. Взаємна ненависть, внутрішній громадянський конфлікт, внутрішня громадянська війна», – розповів Коломойський.

Бізнесмен пояснив, що холодна фаза війни проявляється у вбивстві журналістів та активістів. На його думку, якщо б Росія не брала б участі у війні на Донбасі, то конфлікт вже б давно закінчився.

«Громадянська війна, воюють українці з українцями. Спровокувала і організувала конфлікт Росія. З одного боку, але з іншого – теж не все було в порядку», – резюмував Коломойський.