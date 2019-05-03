Екс-посол Білорусі Кдбіст Михайло Бабич вже призначений куратором терористичних «Л/ДНР». Про це повідомив російський бойовик «ДНР» Олександр Жучковський.

Ніяких офіційних підтверджень чуток про Бабиче поки немає.

Жучковський розповів про призначення Бабича на своєму каналі в Telegram.

«Як і очікувалося, куратором «Л/ДНР» замість Суркова призначений Михайло Бабич. Зараз приймає справи», — повідомив втік до РФ терорист. Він анонсував серйозні «чистки» в «республіках» від людей колишнього куратора Владислава Суркова.

«Сурчата гарячково пакують валізи. В «республіках» очікуються великі «чистки». Дочекалися», — радіє російський найманець. Офіційного підтвердження словами Жучковского поки немає. Крім того, раніше інформацію про призначення Бабича куратором спростував російський пропагандист, главред «Говорить Москва» Сергій Доренко.

Важливо відзначити, що сепаратисти Донбасу дуже натхнені з приводу можливого призначення Бабича своїм куратором. Вони сильно недолюблюють Суркова і плекають надії, що Кгбіст Бабич буде відстоювати їх інтереси. Дуже наївна, до речі, позиція. Крім того, пропагандисти РФ гарячково намагаються представити видворення Бабича з Білорусі як поразка Лукашенко.

Хоча, це більше скидається на не надто переконливе виправдання зовнішньополітичного провалу путінського режиму. «Загалом у результаті Лукашенко добре натягнули. Бабича не стільки відкликали, скільки перевели на більш актуальну і термінову роботу, куратором Донбасу. Він там і справді зараз потрібніший. Будемо сподіватися, що він там прославиться тим, за що йому дорікали в Білорусії — не буде бачити різниці між суверенною державою і російським федеральним округом», — висловив надію російський націоналіст Холмогоров.