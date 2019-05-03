Знаки Зодіаку, яким може пощастити у травні 2019

Астрологи виділили п’ять Знаків Зодіаку, яким у травні пощастить більше за інших.

Цим людям не можна сидіти склавши руки. Потрібно починати рух до своєї мрії, адже Всесвіт підтримає у важку хвилину, інформує Ukr.Media.

Одним з універсальних способів залучення удачі є створення позитивної енергетики в будинку. Потрібно вчасно прибиратися і не збирати непотрібні речі. Це мінімальний набір вимог для тих, хто любить відпочивати і працювати в рідних стінах.

Телець

Тельцям пощастить, адже це їх місяць, їх час. Для більшості людей це буде не такий яскравий і успішний період, тому Тельці зможуть обігнати багатьох конкурентів і суперників. Удача посміхнеться Тельцям і в любові, і у фінансовій сфері.

Складною буде середина травня. Імпульсивність зросте, тому необхідно буде стримувати емоції. Попри загальний дисонанс, травень добре підходить для нових справ і відповідальних завдань на роботі. Не варто відсиджуватися в стороні: пора рватися в бій, поки інші ослаблені, а самі Тельці на підйомі.

Близнюки

У Близнюків настає період, що ідеально підходить для самоаналізу і творчої діяльності. Навіть якщо представники цього Знаку не працюють у креативній сфері, їм все одно пощастить у травні 2019 року, тому що так хочуть зірки. Вони допоможуть приймати нестандартні рішення, які призведуть до кар’єрного зростання та підвищення доходу.

Незвичайні і яскраві вчинки будуть дуже корисними в любові. Близнюкам в плані харизми не буде рівних в травні. Вони зможуть справити хороше враження на кого завгодно. Продуктивним буде флірт і романтичні побачення. У відносинах, які тривають вже деякий час, також доведеться проявити спритність і кмітливість. Прийшла пора показати коханій людині свою відданість.

Діва

Діви знайдуть натхнення і мотивацію для роботи, нові захоплення. Їм відкриються нові горизонти, а зірки та планети будуть перебувати в повній гармонії, тому на цих нових горизонтах практично не виникне труднощів і неприємностей. Травень дуже хороший для відпочинку, поліпшення самопочуття і очищення від негативних вірусних програм.

В цей час необхідно зайнятися своєю душею і тілом, а все інше грає вторинну роль. Попри те, що робота відійде на другий план, вона все одно залишиться важливою, а Дівам в ній повинно пощастити. Експерти радять направляти енергію не тільки на нові завдання і креативну діяльність, але і на обов’язки, домашні справи.

Терези

У Терезів буде багато шансів на любовні перемоги і успіхи в бізнесі і справах. Творчий настрій і енергетика зірок зроблять Терезів більш сміливими, більш рішучими. Варто скористатися цим у всіх сферах життя. Загостриться інтуїція представників даного Знаку. Шосте почуття не раз врятує їх від фіаско і допоможе прийняти важливе рішення вчасно.

Всесвіт забезпечить Терезів великою удачею. Це означає, що з будь-яких проблем Терези швидко знайдуть вихід. Головне — не наживати собі ворогів і не чинити нікому перешкод самостійно, нікого не провокувати.

Риби

У Риб починається період переосмислення. Всесвіт приємно здивує людей цього Знака, надавши їм можливість знайти новий фарватер у житті, знайти внутрішню гармонію. Рибам зірки допомагатимуть у всьому потроху, тому виділити якийсь основний напрям не вийде.

Астрологи стверджують, що в травні будинок стане місцем сили для Риб. У домашній обстановці буде легко зарядитися енергією, щоб згодом досягти успіхів на роботі і в любові. Це не означає, що усамітнення піде на користь: іноді потрібно міняти обстановку, вибираючись у людні місця. Травень — час максимальної свободи для Риб.

Джерело: Ukr.Media