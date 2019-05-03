Кирилюк дозволив Єфімову піти в забій

Державна служба геології та надр програла ліцензійну битву вугільним спадкоємцям Януковича.

23 квітня голова Державної служби геології і надр Олег Кирилюк офіційно капітулював у боротьбі з «осколком» вугільної групи старшого сина екс-президента України Віктора Януковича. В цей день був підписаний наказ Держгеонадр №121 «Про відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5615 від 25.07.2012».

Відновити дію спеціального дозволу на користування надрами № 5615 від 25.07.2012, виданого ТОВ «Шахта № 1-3 «Новогродівська» (код ЄДРПОУ 37909199) з метою видобування кам’яного вугілля і супутніх корисних копалин шахтного ділянки, виділеної в межах поля діючої шахти № 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та ділянки Новогродівська Глибока» – йдеться у зазначеному наказі.

Що стало причиною такого повороту? Держгеонадр не зуміла стримати напору вугільного ліцензіата в судах. 29 січня Перший апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Державної служби геології і надр на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 30 листопада 2018 року. Їм Держгеонадр була зобов’язана відновити дію спеціального дозволу на користування надрами від 25 липня 2012 №5615. Після цього судовий спір перемістився у фінальну інстанцію – Верховний суд України, який 6 березня 2019 р виніс постанову на користь ТОВ «Шахта № 1-3 «Новогродівська». Враховуючи ці рішення судів, а також пропозиції Комісії з питань надрокористування від 19.04.2019, Олег Кирилюк підписав вищезазначений наказ, відкриває перед приватною компанією можливість почати повноцінну видобуток вугілля.

ТОВ «Шахта № 1-3 «Новогродівська» – «клон» однойменної державної шахти, заснований в 2012 р. на базі її ліцензійних ділянок структурами Олександра Січинави. У той час він був відомий як голова спостережної ради Всеукраїнського банку розвитку (ВБР) Олександра Януковича, який під час перебування на посаді президента України свого батька володів необмеженою адміністративним ресурсом в країні. Особливу активність «Саша-стоматолог» виявляв у вугільному бізнесі, так що не дивно, що його «клони» без проблем отримували спеціальні дозволи на користування надрами державних шахт.

Серед них, крім ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», було також ТОВ «Шахта «Росія».

Після краху режиму Віктора Януковича і його перетворення, за власними словами, «лоха», паливний бізнес його старшого сина залишився без нагляду. Підібрати «погано лежать» активи вирішив екс-депутат Донецької обласної ради Віталій Карпачов, якого в останні кілька років називали неофіційним куратором вугільної галузі. Карпачов скупив збагачувальні фабрики і газові родовища Януковича, а в лютому 2018 р. він офіційно підтвердив інтерес до шахт. «Шахти «Росія» та «Новогродівська» не мають до мене ніякого відношення. Там немає моїх людей. Враховуючи ажіотаж навколо цього всього, я вже прийняв рішення, що їх треба купити», – сказав він.

Втім, як стало відомо пізніше, ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» і ТОВ «Шахта «Росія» не дісталися вугільному «смотрящему». Новим формальним власником двох ліцензіатів став виходець з групи «Механік» донецького бізнесмена Віктора Вишневецького Валерій Антонов. Учасники вугільного ринку назвали його представником інтересів Едуарда Бондаренка – глави компанії «Донбасенерго», яка в минулому році перейшла від структур Олександра Януковича до депутата Верховної Ради від БПП Максима Єфімова. Тоді ж Єфімов Бондаренко назвав своїм молодшим партнером.

На фото – Максим Єфімов

Головний актив «Донбасенерго» – Слов’янська ТЕС, що забезпечує електроенергією північ Донецької та Луганської областей – давно відчуває дефіцит вугілля. Так що інтерес Єфімова і Бондаренко до його джерел не дивний. Інше питання, що ключовою придбаний актив був, м’яко кажучи, проблемним – ще 15 травня 2018 р. Держгеонадр зупинила дію спецдозволу на користування надрами від 25 липня 2012 №5615.

Отримавши фінансову «підживлення» від держави (у серпні 2018 р. ТОВ «Шахта № 1-3 «Новогродівська» підписав два контракти з ДП «Селидіввугілля» на поставку скребкового конвеєра і капітальний ремонт секцій механізованого кріплення на загальну суму 160 млн грн), компанія здобула одна за одною перемоги в суді, змусивши Держгеонадр в підсумку відновити дію своєї ліцензії.

Таким чином, ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» вже скоро може стати фактичним наступником однойменної державної шахти «Селідовугілля», приступивши до «зарядці лави». Подібний сценарій,що був раніше реалізований на державній шахті «Краснолиманська», яка поступилося видобуток вугілля ТОВ «Краснолиманське» Віталія Кропачева.

За даними джерел, при відносно невеликих фінансових вливань шахта 1-3 «Новогродівська» здатна вийти на максимальний для себе обсяг видобутку на рівні 1 млн т у рік.

Для порівняння – державна шахта 1-3 «Новогродівська» за 3 місяці 2019 р. здобула лише 3,6 тис. т вугілля, або на 60% менше запланованого обсягу.