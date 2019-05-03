Коболєв заявив, що Москва почала переговори щодо продовження контракту про транзит газу через Україну

2 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв написав у Facebook, що Москва почала переговори щодо продовження контракту на транзит російського газу через Україну.

«Як ми і очікували, Москва почала переговори про продовження транзиту газу відразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіна. Про необхідність Росії в транзиті і готовність «Газпрому» укладати контракт на стандартних європейських умовах, звичайно, не було ні слова. Було про те, як Україна замерзне», – зазначив він, коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна залишиться без газу, якщо не буде його транзиту.

Російський «Газпром» не встигне побудувати і запустити газопроводи в обхід України до завершення дії контракту, термін якого закінчується в кінці 2019 року, вважає Коболєв. Тому, за його словами, сторони будуть підписувати угоду на підставі європейського законодавства.

«Україна впровадила у себе законодавство ЄС, яке встановлює чіткі правила і вимоги користування газовою інфраструктурою. Власне, ні у «Газпрому», ні у «Нафтогазу» значного поля для маневру немає. Що це було? Слова глави Кремля – артпідготовка перед наступними тристоронніми переговорами», – заявив він.

Коболєв зазначив, що Україна не використовує «віртуальний реверс», про який говорив Путін.

«Ми досі не можемо використовувати так званий віртуальний реверс, коли обсяги газу не перетинають кордон, а просто заміщуються зустрічні потоки. Так це працює у ЄС. Однак у нашому випадку обсяги транспортуються фізично з України в ЄС і в зворотному напрямку», – повідомив глава правління «Нафтогазу».

Тому, за словами Коболєва, для України важливо укласти контракт за європейськими правилами. Він вважає, що це дозволить «перенести точки передачі газу на східний кордон країни і запропонувати українську газотранспортну систему іншим постачальникам, у тому числі і продавцям газу з Середньої Азії.

«Цього росіяни будуть уникати всіма способами. Звичайно, очікуємо і масовану інформаційну атаку. Проти європейських правил і за продовження діючих контрактів у старій версії, до виправлення в арбітражі. Проти прозорого ринку і конкуренції, по фейковим знижкам, вымоленным в Кремлі українськими політиками. Проти стягнення нами $2,8 млрд із «Газпрому». Проти такого арбітражу, де ми вимагаємо близько $12 млрд», – підсумував Коболєв.