У Казахстані кандидата в президенти зняли з виборів за незнання державної мови

ЦВК усунув кандидата Алієва за незнання казахського



Одного з кандидатів в президента Казахстану відсторонили від першого туру виборів із-за незнання державної мови.

Громадський діяч, претендент на пост президента Казахстану Жуматай Алієв не зміг скласти іспит на знання державної мови і рішенням ЦВК відсторонений від президентської гонки.

Зазначається, що таке рішення було прийнято 2 травня за підсумками засідання лінгвістичної комісії ЦВК Казахстану, на якому було встановлено, що кандидат у президенти Жуматай Алієв не здав іспит з державної мови.

Рішення про відсторонення Алієва було прийнято згідно з другим пунктом постанови ЦВК.

Жуматай Алієв працював в Адміністрації президента, депутат Мажилісу 5 скликання з 2012 по 2016 року, ректором Центральноазіатського університету.

26 квітня був висунутий кандидатом від об’єднання «Халик Демографиясы».

У Казахстані 1 травня поліція затримала десятки людей, які вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити всіх політв’язнів і бойкотувати майбутні президентські вибори.

Раніше повідомлялося, Центральна виборча комісія Казахстану назвала остаточне число кандидатів на пост президента країни на позачергових президентських виборах, призначених на 9 червня.