У США школярі хотіли підірвати школу

Трьох 16-річних школярів затримали за підозрою в змові з метою організації вибуху в навчальному закладі.



У штаті Нью-Йорк трьох підлітків звинуватили у змові підірвати бомбу в школі. Про це в четвер, 2 травня.

Відзначається, що правоохоронці прибули до навчального закладу на острові Лонг-Айленд за викликом адміністратора. Учні повідомили його, що троє 16-річних однолітків обговорювали в шкільному автобусі, як спорудити вибуховий пристрій.

Передбачуваних зловмисників затримала поліція. Їм пред’явили звинувачення в змові.

Правоохоронці повідомили, що під час обшуків в будинках підозрюваних був виявлений примірник книги, яка містить інформацію, як самостійно зібрати бомбу.