«Ми можемо відновити ядерну зброю, я вірю»: у Зеленського приголомшили несподіваною заявою, що чекає Україну

30 квітня стало відомо про офіційні результати виборів президента України.

У ЦВК підрахували, що Володимир Зеленський переміг з 73,22% голосів, а поки ще нинішній президент Петро Порошенко набрав 24,45% голосів українців, пише POLITEKA.

За законом, не пізніше, ніж через 30 днів Зеленський повинен вступити на посаду президента України. Тобто до 3 червня. У команді Зеленського вже назвали ймовірну дату інавгурації — 28 травня. Пізніше називалося 30 травня.

Володимир Зеленський переміг з 73,22% голосів

У новоспеченого президента вже зізналися, що хотіли б провести церемонії скоріше – але доводиться рахуватися з позицією Ради в цьому питанні.

Незважаючи на приписи закону і пам’ятаючи історію зі стадіоном (тоді теж говорили, що для дебатів є спеціально призначену місце і це аж ніяк не Олімпійський), букмекери вже приймають ставки, де пройде інавгурація Зеленського. Серед популярних ставок – той самий Олімпійський, Майдан Незалежності і Маріїнський палац.

У новоспеченого президента вже зізналися, що хотіли б провести церемонії скоріше

Екс-президент утікач Віктор Янукович вступав на посаду помпезно. Ось тільки супроводжували церемонію погані прикмети: і двері Ради перед ним несподівано закрилися, і президентське свідчення він навіщо-те заховав у кишеню, хоча за протоколом воно повинно було залишитися лежати на спеціальній подушці. Погана прикмета затьмарила і інавгурацію Петра Порошенка: від спеки один з солдат впав в непритомність.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський відверто розповів про свої плани щодо Донбасу. Окуповані території Донбасу не повинні отримувати особливий статус, розповів в інтерв’ю журналістам новоспечений політик Володимир Зеленський.

Зокрема, шоумен, який переміг у першому турі президентських виборів, зазначив, що у випадку перемоги не має наміру підписувати закон, що передбачає амністію для терористів так званих «Л-ДНР», інформує POLITEKA.

Крім цього, Володимир Зеленський заявив, що окупований російськими військами Донбас не повинен отримати особливий статус у складі України.

«Я вважаю, що ні. Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні, як Україна їм потрібна, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього», — зазначив новоспечений політик.

Зеленський також впевнений, що нинішня влада вибудувала «стіну» з непідконтрольними Києву територіями, припинивши будь-яке спілкування з українцями, змушеними жити в окупації.

Також з’явилася інформація про те, що кандидат в президенти України і популярний шоумен Володимир Зеленський заявив, що має намір виплачувати пенсії на окупованих територіях Донбасу. Про це він заявив в одному зі своїх інтерв’ю.

Так, пане Зеленський вважає, що першочерговим завданням держави є зупинка вогню на Донбасі. Він сказав, що він повинен достукатися до кожної людини, який знаходиться на сході, на тимчасово окупованих територіях ДНР і ЛНР, пояснити людям, що їм запудрили мізки, і вони всі такі ж українці, як ми.

Кандидат вважає, що потрібно простягнути їм руку допомоги, нагадавши, що ми всі брати. Не просто пообіцяти, а почати платити заслужені пенсії людям, які живуть там.

Нагадаємо, Порошенко доводить людей до божевілля.

Як повідомляв Hyser, в мережі спливла правда про велику трагедію на президентських виборах в Україні.

Також Hyser писав, що Порошенко раптово заговорив, як «Слуга народу» і розвеселив мережу.