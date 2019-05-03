Супрун розповіла про небезпеку соцмереж: чим загрожує

Захоплення соціальними мережами може зробити людину більш самотнім.
Про це розповіла виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, інформує портал newsone.ua.
Чиновниця пояснила, що кількість друзів у соцмережах не показують, як людина соціалізований, а навпаки — викликають почуття самотності. Аж до того, що у людини може з’явитися депресія, стрес, підвищений рівень тривоги і поганий настрій.
Також, на думку Супрун, соціальні мережі можуть бути причиною поганого сну, низької самооцінки та інтернет-залежності. Вона радить хоч іноді відкладати гаджети і спілкуватися один з одним особисто і регулювати час, проведений в соціальних мережах.
Раніше повідомлялося, що Facebook оновив дизайн. На відміну від минулих оновлень дизайнери Facebook приберуть синю плашку меню, яка зберігалася незважаючи на всі зміни сайту і додатків соціальної мережі.
Соціальна мережа Facebook планує змінити зовнішній вигляд сайту і додатків. Редизайн, що отримав кодову назву FB5, стане одним з найбільших за 15-річну історію проекту.
На відміну від минулих оновлень дизайнери Facebook приберуть синю плашку меню, яка зберігалася незважаючи на всі зміни сайту і додатків соціальної мережі, починаючи з першої версії, що вийшла в 2004 році.
У новому дизайні упор буде зроблений на світлі тони, верхнє меню стане білим, а синій колір залишиться тільки в логотипі, іконках і деяких посиланнях.
Комаровський розвіяв міф про твердої їжі для дітей
Суспільство
Структура сторінки зміниться не так значно, зліва користувач буде бачити меню з групами і додатками всередині Facebook, по центру — стрічку новин, а праворуч — свої контакти, а також меню пошуку нових груп. Як видно, останні будуть у фокусі цього оновлення, для них навіть виділено місце в основному меню.
У Facebook вважають, що такий підхід дасть користувачам можливість простіше знаходити цікаві групи і взаємодіяти з ними. При цьому соцмережа обіцяє індивідуальний підхід до груп різної спрямованості.
Нагадаємо, Instagram готує кардинальне нововведення.
Як повідомляв Hyser, Instagram готує масштабне нововведення: лайки скасовуються.
Також Hyser писав, що в Мережі з’явилися якісні фото Meizu 16S.