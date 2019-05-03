Супрун розповіла про небезпеку соцмереж: чим загрожує

Захоплення соціальними мережами може зробити людину більш самотнім.

Про це розповіла виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, інформує портал newsone.ua.

Чиновниця пояснила, що кількість друзів у соцмережах не показують, як людина соціалізований, а навпаки — викликають почуття самотності. Аж до того, що у людини може з’явитися депресія, стрес, підвищений рівень тривоги і поганий настрій.

Кількість друзів у соцмережах не показують, як людина соціалізований

Також, на думку Супрун, соціальні мережі можуть бути причиною поганого сну, низької самооцінки та інтернет-залежності. Вона радить хоч іноді відкладати гаджети і спілкуватися один з одним особисто і регулювати час, проведений в соціальних мережах.

На думку Супрун, соціальні мережі можуть бути причиною поганого сну

Раніше повідомлялося, що Facebook оновив дизайн. На відміну від минулих оновлень дизайнери Facebook приберуть синю плашку меню, яка зберігалася незважаючи на всі зміни сайту і додатків соціальної мережі.

Соціальна мережа Facebook планує змінити зовнішній вигляд сайту і додатків. Редизайн, що отримав кодову назву FB5, стане одним з найбільших за 15-річну історію проекту.

На відміну від минулих оновлень дизайнери Facebook приберуть синю плашку меню, яка зберігалася незважаючи на всі зміни сайту і додатків соціальної мережі, починаючи з першої версії, що вийшла в 2004 році.

У новому дизайні упор буде зроблений на світлі тони, верхнє меню стане білим, а синій колір залишиться тільки в логотипі, іконках і деяких посиланнях.

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Суспільство

Структура сторінки зміниться не так значно, зліва користувач буде бачити меню з групами і додатками всередині Facebook, по центру — стрічку новин, а праворуч — свої контакти, а також меню пошуку нових груп. Як видно, останні будуть у фокусі цього оновлення, для них навіть виділено місце в основному меню.

У Facebook вважають, що такий підхід дасть користувачам можливість простіше знаходити цікаві групи і взаємодіяти з ними. При цьому соцмережа обіцяє індивідуальний підхід до груп різної спрямованості.

Нагадаємо, Instagram готує кардинальне нововведення.

Як повідомляв Hyser, Instagram готує масштабне нововведення: лайки скасовуються.

Також Hyser писав, що в Мережі з’явилися якісні фото Meizu 16S.