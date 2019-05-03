Експерти назвали найпопулярніші в Україні автобренди в 2019 році

Статистика показала, що за перші місяці 2019 року на облік було поставлено 25,3 тисячі нових автомобілів.

Це свідчить про те, що відбувається зниження кількості продажів на 3% в порівнянні з 2018 роком, пише AutoNews.

Найпопулярнішим брендом за цей період вважається Renault, які змогли реалізувати 1114 автомобілів, що показує приріст 65% за квітень місяць.

На другому місці утримується Toyota з кількістю проданих машин 963 штуки і зростанням продажів на 13%. На третє місце вийшов корейський бренд Kia з 638 проданими автомобілями. Четверте місце з гідністю тримає Skoda (553 авто) і замикає п’ятірку бренд Nissan (424 авто).

У підсумку, квітень показав приріст у порівнянні з минулим роком на 1% і кількість поставлених на українські номери нових автомобілів становило 6,9 тисяч. Тим не менш березень все ще вважається самим активним, адже тоді реалізували 7,3 тисячі авто.

Варто відзначити, що бестселером квітня став Kia Sportage, який розійшовся по Україні в кількості 527 автомобілів. Він пропонує насичені комплектації і стриманий апетит до палива. А дизельна модифікація відрізняється ще й непоганий динамікою. Ціни на кросовер стартують з позначки в 495 432 грн за передньопривідну версію з бензиновим 1,6-літровим мотором і 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

До речі, в Україні запрацювали нові правила проходження техогляду. Тепер вся інформація буде зберігатися у форматі радіомітки.

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Бізнес і фінанси

Формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено. З 1 травня 2019 паперовий бланк протоколу буде видаватися суб’єктами здійснення ВТК в комплекті з самоклеющейся міткою радіочастотної ідентифікації. Згідно з пунктом 30.2 Правил дорожнього руху, власник транспортного засобу зобов’язаний закріпити підпис у правій верхній частині вітрового скла, з його внутрішньої сторони «, — розповіли в прес-службі.

Відзначається, що дане нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ВТК і полегшить роботу контролюючим органам.

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