Ніжно і витончено: королева Летиція здивувала чином на діловій зустрічі

Іспанська королева Летиція провела ряд ділових зустрічей в рамках своєї поїздки в Мозамбік.

Це вже четверта поїздка королеви Летиції після відвідування Гондурасу і Сальвадору, Сенегалу і Домініканської республіки, а також Гаїті, пише ТСН.

Цього разу королева продемонструвала дуже ніжний образ, з’явившись на публіці в блакитному платті-сорочці і синіх човниках на підборах. У вухах у королеви блищали золоті сережки-кільця, на обличчі був класичний денний макіяж, а волосся вона поклала набік.

46-річна королева Іспанії вирушила в цю поїздку сама, без свого чоловіка короля Філіпа VI. У Летиції взагалі дуже багато робочих поїздок, в яких її не супроводжує чоловік.

Нагадаємо, що королева Іспанії Летиція трохи раніше захопила нарядом в стилі Меган Маркл. Сукню вона одягла все там же — у рамках ділової поїздки в Мозамбік.

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Так, 29 квітня вона прилетіла туди з дводенним візитом. Біля трапа літака її зустріли у вбранні, яке здалося дуже знайомим тим, хто пильно стежить за модними пристрастями монарших осіб.

Летиція знайшла обновку в асортименті бренду Carolina Herrera — з тієї ж колекції було і джинсове сукню Меган Макрл, в якому вона з’явилася на турнірі з поло минулого літа.

Сукні, звичайно ж схожі, але не точь-в-точь. Так, ліф сукні Меган був скроєний з запахом, в те час як на сукні Летиції ряд гудзиків. Відмінності також є в довжині.

Нагадаємо, нещодавно Летиція відвідала церемонію в туфлях зі зміїної шкіри.

Як повідомляв Hyser, перша леді Франції підкорила публіку елегантним чином.

Також Hyser писав про те, що носить королева Єлизавета II та яке головне «табу» монаршого стилю.