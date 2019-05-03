Меланія Трамп стала героїнею мемів: президента США підмінив Путін

Адміністрація президента опублікувала дивну фотографію Меланії Трамп на своєму дні народження, яка послужила приводом для різних мемів.

Для поздоровлення в Twitter обрана фотографію з Меланією Трамп, яка в самоті сидить на дивані в Овальному кабінеті в оточенні групи фотографів, передає Новости N.

Фотографію зробили насправді в минулому місяці, коли предзидент США зустрівся з чеським прем’єр-міністром. Користувачі дивуються діями прес-служби, які обрали такий дивний знімок для такого заходу.

Крім того, користувачі соцмережі не змогли утриматися від уїдливих жартів. Таким чином, Меланія Трамп стала зіркою іронічних мемів.

Наприклад, на одному зі знімків користувачі додали фото її чоловіка і американського президента, який сидить біля Меланії на дивані в домашньому одязі з шматком піци і пультом в руках. На другій фотографії виявився Володимир Путін і Кіану Рівз.

Нагадаємо, експерти розповіли, як Меланія із звичайної моделі стала першою леді США і чому її називають особливою.

Мабуть, найвідомішою рисою Меланії Трамп є те, що вона – перша леді США, родом зі Словенії. Народилася майбутня знаменитість в Югославії в 1970 році і зростала при комуністичній владі, що робить першу леді унікальною в історії Америки.

Батьками Меланії були звичайні робітники – Віктор Кнавс, який працював в автосервісі і, за неофіційними даними, був приватним водієм мера міста Севницы, і швачка Амалія.

У Меланії була сестра Інес. Обидві вважалися дуже красивими, з цієї причини вони поїхали в Миланг після розпаду Югославії для того, щоб почати модельну кар’єру.

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Бізнес і фінанси

Спочатку Меланія Трамп мріяла стати архітектором, тому вступила в Люблінський університет в Словенії. І хоч спочатку на офіційному сайті першої леді США писало, що вона його закінчила, журналісти стверджують, що це не так. У ЗМІ дізналися: насправді Меланія Трамп провчилася у вузі всього рік і з невідомих причин перестала відвідувати заклад.

В модельному бізнесі Меланія Трамп сраза початку досягати успіхів, підкоряючи світові подіуми за рахунок своїй ефектній зовнішності. Її робота звела дівчину з впливовим бізнесменом Дональдом Трампом. Сталося це під час співпраці Меланії Трамп з Allure, в 1998 році. На вечірці з нагоди Тижня моди в Нью-Йорку відомий американський ловелас звернув увагу на ефектну Меланію. Залицяння бізнесмена манекенниця не відкинула, тому почався її роман з Дональдом Трампом, старший за неї на 23 роки.

Поступово відносини почали набувати розголосу. У 2005 році вони офіційно пожениились. На їх весіллі у Флориді були присутні безліч знаменитостей, а сама Меланія підкорила публіку сукнею за двісті тисяч доларів.

Через рік після весілля у Дональда і Меланії народився єдиний син Беррон. Згодом майбутня перша леді відкрила власний бізнес, що отримав неабияку популярність у США. Меланія Трамп створила власний б’юті-бренд і розробила колекцію вишуканих прикрас.

Меланія Трамп не хотіла бути першою леді і після інагурації нового президента якийсь час залишалася в Нью-Йорку. Між нею і Дональдом тоді були досить напружені відносини.

Меланія знає сім мов і вміє підтримувати хороші стосунки з усіма. Наприклад, перша леді США легко пояснювалася під час зустрічі з подружжям Макронов.

Велику увагу Меланія Трамп приділяє своєму іміджу. Тому кожен вихід першої леді США викликає захват у громадськості. Мабуть, завдяки стильному гардеробу і витонченим манерам американці настільки люблять першу лід.

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