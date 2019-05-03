У США назвали число загиблих цивільних в ході військових операцій

У минулому році в Іраку, Сирії, Афганістані і Сомалі загинули 120 мирних жителів



Пентагон повідомив про 120 жертви військових операцій Сполучених Штатів серед мирного населення в 2018 році. Про це йдеться в доповіді Міноборони США, підготовленій за запитом Конгресу.

Згідно з доповіддю, в минулому році в Іраку і Сирії загинули 42 мирних жителя, в Афганістані – 76 осіб, а у Сомалі – двоє.

Крім того, в Афганістані отримали поранення 58 чоловік, а в Сирії та Іраку – сім цивільних.

У теж час в доповіді наголошується, що військові США намагаються як можна більше мінімізувати жертви серед мирного населення.

“Жертви серед цивільного населення є трагічною і неминучою частиною війни, але жодна сила в історії не була віддана справі обмеження збитку цивільним особам, що військові США”, – йдеться в доповіді.