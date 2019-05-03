На Київщині вчителька примушувала учнів читати на швидкість агітпродукцію 

Учитель вищої категорії Боярського академічного ліцею «Гармонія» Тетяна Матвійчук вчинила два адміністративних правопорушення за ч.1 ст. 173-4 («Булінг»), ст. 212-10 КУпАП («Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 квітня.

Відповідно до протоколу про адмінправопорушення, 15 квітня в приміщенні Боярського академічного ліцею «Гармонія» на уроці історії в 10-Г класі Тетяна Матвійчук розповідала учням про політику, підтримуючи одного з кандидатів у президенти. Своїми діями вона порушила вказівку Міносвіти про заборону агітації в навчальних закладах.

Крім цього, учителька психологічно впливала на учнів, змушувала їх читати на швидкість агітаційні матеріали, чим вчинила правопорушення, передбачене частиною 1 статті 173-4 КУпАП.

Водночас суд повернув адмінсправу щодо вчительки Боярського академічного ліцею до Києво-Святошинського відділу поліції для додаткової перевірки та належного оформлення.