В зоні ООС бойовики обстрілювали українських військових, прикриваючись мирними жителями

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 15 разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши заборонену зброю.

Як повідомляє прес-центр ООС, бойовики знову повертаються до тактики застосування кочують батарей. Зокрема, як розповідають в штабі, проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, терористи обстріляли українські позиції в районі Новолуганского, прикриваючись мирними жителями Доломітного, Яковлевки та Мінерального. Втрат серед місцевого населення вдалося запобігти лише завдяки принциповій позиції Об’єднаних сил про заборону відкривати вогонь.

Крім того, бойовики з 120 мм і 82 мм мінометів двічі обстріляли українських військових поблизу Авдіївки. В районі Новотроїцького терористи вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Неподалік Гнутово українські позиції потрапили під вогонь з озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів. Біля Маріїнки терористи тричі обстріляли позиції сил ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів. З ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в районі Лебединського, двічі з автоматичних гранатометів станкових — поблизу Широкіно і Харчовика. Неподалік Павлополя бойовики двічі застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів й озброєння бойових машин піхоти поблизу Новолуганского. Двічі з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапили під вогонь українські позиції неподалік Новозвановки та Луганської.

В результаті обстрілу троє військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

За даними розвідки збройних сил, за минулу добу поранення отримали дев’ять окупантів.

З початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил: тричі із 120 мм і 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького та Березового, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля Харчовика.