У Польщі побили рекорд Гіннеса по спільній грі на гітарах

Новий світовий рекорд по спільній грі на гітарі був встановлений 1 травня. На головній міській площі зібралися 7423 гітаристів. Рекорд був зафіксований представниками Книги рекордів Гіннеса.

Гітаристи збираються у Вроцлаві вже 17 рік поспіль традиційно спільно виконують пісню Hey Joe Джиммі Хендрікса.

Експрес-інформація по країні

Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.

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Столиця – Варшава

Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)

Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

Валюта – польський злотий

Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною

Попередній рекорд був поставлений в 2018 році. Тоді організаторам заходу вдалося зібрати на 12 осіб менше, ніж у цьому році.

«Навколо Світу. Україна» писав про гитаристе від бога.

За матеріалами «Кореспондент»

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