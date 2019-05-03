У Польщі побили рекорд Гіннеса по спільній грі на гітарах

Новий світовий рекорд по спільній грі на гітарі був встановлений 1 травня. На головній міській площі зібралися 7423 гітаристів. Рекорд був зафіксований представниками Книги рекордів Гіннеса.
Гітаристи збираються у Вроцлаві вже 17 рік поспіль традиційно спільно виконують пісню Hey Joe Джиммі Хендрікса.
Експрес-інформація по країні
Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.
Прапор
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Столиця – Варшава
Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)
Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)
Офіційна мова – польська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,843 (36-я в світі)
ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)
Валюта – польський злотий
Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною
Попередній рекорд був поставлений в 2018 році. Тоді організаторам заходу вдалося зібрати на 12 осіб менше, ніж у цьому році.
«Навколо Світу. Україна» писав про гитаристе від бога.
За матеріалами «Кореспондент»
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