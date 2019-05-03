Україна буде знати, хто взяв собі російський паспорт — Гримчак

Дані про громадянство в Росії — частково несекретна інформація, і отримати такі бази даних буде нескладно, заявив заступник голови МинВОТ

Українська влада без особливих проблем отримають доступ до списків громадян, які захочуть отримати російські паспорти, обіцяні за спрощеною процедурою президентом країни-окупанта РФ Володимиром Путіним. Про це в ефірі канал ZIK заявив заступник глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак.

За його словами, в Україні немає коштів для виявлення таких громадян, проте дані про парпортированных частково несекретні в РФ.

«Можна отримати список тих людей, які отримали російське громадянство, як друге. Справа в тому, що згідно з російським законодавством дозволено мати друге громадянство, і третє, але обов’язково потрібно повідомляти в органи влади, що у тебе є інше громадянство. Я не бачу в цьому проблем, ми будемо мати повністю всі дані», – сказав Гримчак.

24 квітня 2019 року Путін підписав указ про спрощення порядку отримання російського громадянства жителями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а 1 травня — ще один указ, яким регулюється те ж саме для окремих категорій громадян по всій Україні.