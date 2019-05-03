На українську співачку подали до Європейського суду

Українську співачку і актрису Світлану Лободу засудили європейські державні органи. Світлана Лобода вже кілька років не відвідує територію України. Вона живе в США, а працює переважно на російський ринок. Також артистка багато гастролює зі своїми шоу по Європі, проте в Мережі з’явилася інформація, що найімовірніше незабаром це припиниться через скандальну поведінку «суперзірки».

Як з’ясували журналісти СтарХіта, на Лободу подають в європейський суд за негідну поведінку.

«За розкладом, наприклад, Лобода повинна була виїхати з готелю на майданчик о 11 годині, а в реальності виходила тільки до двох. Концерти були затримані на годину і більше, а коли ми говорили про глядачів, які очікували виступ, чули тільки байдуже: «Нічого, почекають». Зрозуміло, ми віддавали додаткові гроші підрядникам. Збиток склав десятки тисяч євро. Не кажучи вже про образи і спроби зіпсувати наш імідж. Так як мирно врегулювати конфлікт не вийшло, адекватної реакції не послідувало ні від юристів, ні від менеджменту, ми прийняли рішення звернутися до суду, щоб стягнути збитки«, – повідомили в прес-службі холдингу-позивача.