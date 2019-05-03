ТОП-3 Букмекера в Україні

По суті рейтинг букмекерів має кілька критеріїв за якими оцінюється кожна окрема контора для ставок на спорт, а саме:

Надійність;

Коефіцієнти, лінії та розпису;

Зручності введення та виведення коштів;

Бонуси та акції букмекерської контори та інше.

Далі в статті представлені ТОП-3 букмекера, на думку авторів статті, які пропонують своїм користувачам найкращі умови для гри і самі приємні бонуси.

1xbet

1xbet була заснована в 2007-му році і за цей час букмекер зумів зарекомендувати себе як 3-ї компанією в ніші ставок на спорт в усьому світі. І це не дивує. По-перше у БК один з найвищих бонусів за перший депозит, який дозволяє гравцям отримати на свій бонусний рахунок до 130 євро. По-друге протяжність ліній для ставок — це окрема тема. У 1xbet ви можете провести ставку на всі види спорту, починаючи від футболу і закінчуючи собачими перегонами. При цьому коефіцієнти зберігають мінімальну маржу, що робить ставки в цій БК найбільш привабливими не тільки в Україні, але й у всій Європі.

Також існує можливість 1xbet скачати і встановити на свій телефон. Мобільний додаток досить легко освоюється і користувачі інтуїтивно розуміють навігаційне меню і його функціонал, що дозволяє без особливих ускладнень проводити ставки в будь-який час і в будь-якому місці.

І ще одне з основних відмінностей контори — легкість і простота реєстрації на сайті. в один клік можна відкрити новий ігровий аккаунт.

Pari Match

Парі матч є однією з найстаріших букмекерських контор на території СНД. Компанія розпочала свою діяльність ще в 1994 році.

Одне із самих головних переваг компанії — це багатоступенева системи безпеки взаємодії системи з гравцями. В бонусній програмі контора так само лояльна до своїх користувачам. 100% бонус за перший депозит, бали за ставки, Посилення коефіцієнтів, акції з призами і розіграшами.

Але є і певні недоліки у використанні сайту букмекера.

По-перше, процедура реєстрації на сайті букмекерської контори — дійсно складна і вимагає великої уваги гравців;

По-друге — розрахунок коефіцієнтів не завжди зрозумілий;

В-третіх — хоч у БК існує цілодобова підтримка — скаргу або претензію користувач може оформити тільки в письмовому вигляді.

Фаворит Спорт

Фаворит Спорт на ринку України практично 20 років. На вітчизняному ринку діяльність даної БК є легальною, а на ринках інших країн СНД компанія відома під ім’ям FavBet. Компанія славиться тим, що дозволяє робити дуже низькі ставки. Перший депозит повинен бути від 25 грн, що дозволяє користувачам не робити зі старту велике вкладення, а мінімальна ставка — 2 грн. З іншого боку бонусна програма у букмекера досить слабка. Реєстраційний бонус у компанії — всього 500 грн.