Військові просунулися вперед на фронті в Донбасі

За даними комбата 46-го ОШБ ВСУ Донбас-Україна «Філіна», бійці зайняли нові позиції для поліпшення тактичного положення, просунувшись на 1 км

Південніше в Попасній Луганської області передові підрозділи Збройних Сил України поліпшили своє тактичне положення на місцевості, просунувшись вперед в сірій зоні лінії фронту. Про це у себе в Facebook ввечері 2 травня повідомив командир батальйону ЗСУ Донбас-Україна В’ячеслав Власенко з позивним Філін.

«Підрозділи у результаті успішно проведеної операції в районі н. п. Новозвановка просунулися вперед на 1 км і зайняли вигідні рубежі, отримавши перевагу над супротивником», — рапортував він.

Новозвановка на карті регіону:

За словами комбата, в бою троє військовослужбовців отримали поранення, їм надана невідкладна медична допомога з наступною евакуацією у військовий госпіталь.

Структурно 46-й окремий штурмовий батальйон Донбас-Україна входить в склад 54-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Командування підрозділу робить ставку не на призовників, а на добровольців.