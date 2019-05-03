Ольга Сумська опублікувала архівні фото з мамою з дитинства

Знаменита українська актриса театру і кіно Ольга Сумська на своїй сторінці в Instagram поділилася чорно-білими фото зі своєю мамою Ганною Іванівною Сумської.

«Моє 1 травня! Разом із мамою Ганною Іванівною! Запоріжжя», – підписала архівні знімки Сумська.

У коментарях під фото у Ольги поцікавилися, хто ж робив ці знімки, адже хороші фотоапарати в той час були рідкістю. «Фото робив тато. У нього була своя фото-студія і два класних фотоапарати!», – зізналася Сумська.

Також Ольга зізналася, що на знімках їй приблизно 7-8 років. «Які милі, добрі і такі беззахисно відверті фотографії, я в захваті! Стільки емоцій в моєму серці, ностальгія», «Миле фото. Старі фотографії дуже вражають і є про що згадати», «Ви дуже гарна жінка! Плюс інтелігентна, проста, елегантна і з відмінним смаком!», – пишуть шанувальники Ольги в коментарях під фото.