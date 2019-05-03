У Києві чоловік вдарив поліцейського ножем у груди

У Києві на Лісовому проспекті чоловік напав на співробітника поліції, який у той момент знаходився не при виконанні службових обов’язків.

За словами очевидців, нападник був у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронець йшов додому і вирішив заспокоїти чоловіка, який поводив себе неадекватно.

Після чого між чоловіками виникла бійка, під час якої поліцейський отримав ножем у груди. Лезо потрапило прямо в ребро.

Нападника затримали і доставили в управління поліції, де він пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Прилад показав 1,23 проміле.

Правоохоронця з колото-різаною раною грудної клітки госпіталізували.