У Києві двоє людей загинули в вогняній НП

У Києві під час пожежі в колекторі загинули двоє бездомних. Про це з місця подій повідомляє видання “Інформатор”.

Як стало відомо, пожежа сталася в колекторі біля залізничних колій під Повітрофлотським проспектом.

Повідомляється, що пожежа сталася о 5:30 ранку. Випадкові перехожі звернули увагу на густий дим і чадний запах на вулиці і викликали рятувальників. Через важкодоступність місця загоряння, повністю ліквідувати вогонь вдалося лише о 7:15 ранку.

Причина пожежі поки невідома. За попередніми даними, у вогні загинули двоє бездомних. Не виключено, шо вони самі й розвели вогонь.

На місці працювали співробітники поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Деталі й причини пожежі встановить слідство.