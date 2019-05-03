Принц Гаррі вирішив покинути вагітну Меган Маркл

За повідомленнями прес-служби Букінгемського палацу, герцог Сассекський наступного тижня відправиться в дводенну поїздку до Нідерландів. Під час візиту, який відбудеться 8 та 9 травня, принц Гаррі візьме участь в офіційному заході в Амстердамі, а потім відправиться в Гаагу, щоб дати старт зворотному відліку до початку Invictus Gаmеs 2020 року.

Нагадаємо, що саме в цей момент весь світ завмер в очікуванні першої дитини принца Гаррі і Меган, яка повинна народитися з дня на день.

: glianec.com

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