Експерти радять триматися подалі від «хамовитых» лікарів

Співробітники Університету по охороні здоров’я в Нью-Джерсі провели дослідження, в результаті якого з’ясували, що пацієнт швидше йде на поправку, якщо лікар виявляє співчуття і турботу.

Експерти довели, що людина більш відповідально ставиться до лікування, коли відчуває, що медики ставляться до нього співчутливо. Про це повідомляє The Washington Post.

Також було з’ясовано, що підтримка з боку медперсоналу перед операцією дозволяє пацієнтові заспокоїтися, що викликає седативний ефект. У такому випадку після операції йому потрібно менше знеболюючих препаратів.

Також автори встановили, що прояв доброти з боку лікарів приносить користь їм самим, оскільки одужує швидше знімає з них частину навантаження, а це знижує ризики стресу.

Щоб пацієнт відчував себе комфортно, вчені рекомендують лікарям під час розмови краще сидіти, а не стояти. Крім того, лікар повинен встановити зоровий контакт з пацієнтом і приділити увагу не тільки фізичному, але також емоційному та психологічному стану хворого.

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Суспільство

У цьому зв’язку Маццарелли порадив «триматися подалі» від лікарів, які перебивають пацієнтів, коли ті розповідають про свої проблеми.

Раніше повідомлялося, що ноги набрякають з різних причин, і найчастіше це виникає при хворому серці або при слабкості стінок вен, яка передається по спадковості від батьків.

Розвиток хвороби підштовхує гормональна перебудова в підлітковому віці або в період менопаузи.

У жінок загострення варикозної хвороби частішає під час вагітності. У чоловіків, коли ті проводять багато часу в офісі.

При венозній недостатності людині не можна довго перебувати в одному положенні, так кров застоюється і тканини не отримують достатньо живлення.

Обов’язково слід виконувати зарядку для ніг. Для цього необхідно ставати навшпиньки і з них перекочуватися на п’яту. Дана вправа поліпшить роботу литкового м’яза. При скороченні і розслабленні м’язів, кров у судинах буде рухатися енергійніше і не буде застоюватися.

Нагадаємо, вчені зробили прорив у діагностиці онкології.

Як повідомляв Hyser, лікарі виявили фактор, який збільшує ймовірність ожиріння.

Також Hyser писав, що лікарі назвали продукт, що підвищує ризик передчасної смерті вдвічі.