Меган Маркл потрапила в гучний скандал, привітавши принцесу Шарлотту з днем народження

Привітання Меган Маркл і принца Гаррі принцеси Шарлотти з днем народження викликало бурю обурення у фанатів.

Вони написали вітальний коментар до посту на сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram для принцеси Шарлотти, якої 2 травня виповнилося 4 роки, пишуть Факти.

«Щасливого дня народження, Шарлотта! Багато любові, Р М. і Цілуємо-обіймаємо» — написали герцоги Сассекские, супроводжуючи це повідомлення смайликами у вигляді повітряної кульки і святкового торта.

Однак це миле привітання викликало обурення багатьох фанатів королівської сім’ї. Вони визнали неналежним те, що Меган і Гаррі звернулися до дочки принца Вільяма і Кейт Міддлтон, не згадавши її офіційного титулу принцеси і назвали це неповагою до королівського статусу.

При цьому припускають, що повідомлення в соцмережах пише саме Меган, у якої є великий досвід ведення облікових записів. Так, вираз XO (що і означає поцілунки і обійми) вона раніше дуже часто використовувала в соцмережах.

«Для тебе — принцеса Шарлотта», «Вона вище тебе за статусом», «Навіть батьки у своєму акаунті назвали її принцесою Шарлоттою, навіть королева — своєму», «Хоч вони і є родичками через Гаррі, вона повинна називати її принцесою, раз інші члени королівської сім’ї так називають. Справа не в родині, а в повазі» — писали користувачі мережі.

Нагадаємо, що 21 квітня царюючої королеві Великобританії виповнилося солідних 93 роки. В цей день правляча монархиня воліє побути в тихому сімейному колі, а розкішне святкування з парадом влаштувати в червні.

Навіть незважаючи на те, що у королеви і Меган досить холодні відносини, Меган Маркл і принц Гаррі досить тепло привітали її з днем народження. Королева отримала привітання від найближчих під час пасхального богослужіння.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл не змогла відвідати церемонію, оскільки їй скоро народжувати, і вона вважає за краще не виходити на люди.

Але герцоги Сассекские, тим не менш, привітали королеву з святом не так, як всі, а публічно.

Вони опублікували кілька вітальних рядків на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

«З днем народження, Ваша Величність, мем, бабуся. Бажаємо чудового дня! Гаррі і Меган», – написали герцоги Сассекские. Також вони прикріпили фотографію, на якій зображена молода Єлизавета.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала, як виросла принцеса Шарлотта.

Як повідомляв Hyser, Меган Маркл шукає няню-чоловіка для дитини.

Також Hyser писав, що Меган і принц Гаррі встановили світовий рекорд в Instagram.