«Золотого батона не вистачає»: українці жорстко проїхалися по Луценка з-за «розпродажі», «він зобов’язав кожного…»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко влаштував розпродаж, що викликало скандал в мережі.

«Сьогодні дізнався, що Юрій Луценко вирішив розпродати свої речі. Скажіть, ну що тут такого? Звичайний політичний діяч вирішив продати свої дрібні пожитки. Може він не бачить політичного майбутнього в цій країні. Друзі, а пожитки там далеко не дрібні. Їх там мільйонів на 10-20 доларів. Ви скажіть – а звідки у борця з корупцією таке майно? Справжній борець з корупцією, як Юрій Віталійович, вміє наводити порядки в країні», — йдеться у зверненні, передає Политека.

Українцям розповіли, звідки у борця з корупцією взялося таке «багатство».

«Він зобов’язав кожного корупціонера платити йому десятину. Четвертиной або полтиною. Внаслідок чого у нього з’явилися мерседеси, офісні центри, квартири, дачі. Але він, звичайно, скаже, що це все не його», — підкреслив він.

На думку користувачів мережі, в ситуації не вистачає тільки «золотого батона», як у екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, що біля будинку генерального прокурора Юрія Луценка, який перебуває під Києвом, активісти влаштували бурхливу акцію протесту.

Пікет організували представники ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк». На їхню думку, глава ГПУ саботує цю справу і обманює громадськість.

Люди обурені тим, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру пом’якшили підозри. Тепер йому інкримінують замовлення «тілесного ушкодження» Катерини Гандзюк, а не її вбивство.

До житла Луценко ввечері 25 квітня з’їхалися близько півсотні активістів. Вони кидали за огорожу до будинку петарди, палили фаєри і кричали «ганьба Луценку», «Луценко виходь». Деякі з присутніх тримали в руках банери «Випий отрути» і «Гори в пеклі».

Акція тривала близько 30 хвилин. На місці також знаходилися представники Нацполиции.

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Суспільство

Сам Луценко до людей так і не вийшов, світло в хаті не горіло. Як заявив чоловік, який представився співробітником Державної служби охорони, генпрокурора не було вдома, він перебував на роботі.

Нагадаємо, заступників Луценка звинуватили в саботажі розслідування справи «вишок Бойка».

Як повідомляв Hyser, експерти прогнозують превентивні арешти вже в перший місяць президентства Зеленського.

Також Hyser писав, що в Одесі підпалили авто відомого активіста, який багатьом «муляв очі».