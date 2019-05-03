Нова агресія Путіна проти України: «Не піде на поступки»

Підписуючи указ про видачу паспортів РФ на окупованому Донбасі, Володимир Путін хоче перевірити на слабкість новообраного президента Володимира Зеленського.

Таку думку висловив дипломат і експерт «Майдану Закордонних Справ» Олександр Хара, повідомляє 24tv.

За його словами, Володимир Путін за допомогою паспортів хоче швидше вирішити проблему окупованого Донбасу.

«Росія не хоче йти з Донбасу і визнавати свою присутність. А Україна не готова капітулювати і прийняти умови Путіна. Володимир Зеленський не піде на поступки, яких хоче Володимир Путін. Тому кардинальних змін по Донбасу не буде. І варіант заморожування конфлікту імовірний. Російські паспорти для українців – технічне рішення завдань для формату заморожування конфлікту», — упевнений дипломат.

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Суспільство

Видача паспортів РФ жителям окупованого Донбасу — черговий крок військової агресії Володимира Путіна по відношенню до України, яким Росія намагається усунути деякі труднощі, впевнений Олександр Хара.

З правової точки зору президент країни-агресора Володимир Путін намагається робити так, як ніби закон не порушується і російських військовослужбовців, які роблять вигляд, що вони в ОРДЛО звичайні трактористи і шахтарі, «там немає».

«Відбувається вбудовування терористів в правову систему Росії через надання бойовикам громадянства РФ. Вони можуть уникнути відповідальності. Це створення Україні проблем, коли конкретно буде розглядатися питання повернення ОРДЛО під наш контроль. З’ясується, що там проживають багато громадян РФ. Росія буде вважати, що має право втручатися у внутрішні справи України», — стверджує експерт.

Якщо розглядати питання по окупованому Криму, то з півостровом у Володимира Путіна виникли деякі проблеми, адже після окупації Росія зробила неможливим для більшості наших громадян варіант відмовитися від громадянства РФ.

На сьогоднішній день, як підкреслив дипломат Олександр Хара, багато українців, які проживають в Криму, не вважають себе громадянами РФ. Але їх судять, як громадян Росії. Тому цей указ – підчистка юридичних хвостів після анексії.

Нагадаємо, ВСУ здобули важливу перемогу на Донбасі.

Як повідомляв Hyser, Зеленський потужно відповів Путіну і висунув ультиматум.

Також Hyser писав, що у Зеленського зробили переможний заяву щодо повернення Криму і Донбасу.