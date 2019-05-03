Неймовірні пейзажі Антарктиди: українські полярники відобразили рідкісне явище

Українська експедиція поділилася захоплюючими знімками, зробленими в Антарктиді.

Фото опубліковані на Facebook-сторінці керівника антарктичної місії Ігоря Дикого, пишуть enovosty.

Ви можете помилуватися краєвидами, які щодня бачать фахівці, що працюють на станції Академік Вернадський.

Ігор Дикий підпису до знімків зазначив, що на фото зображений день, що наступив після Великодньої хуртовини. Також він додав, що біологи працюють в океані, поки їм сприяє сонячна і безвітряна погода.

На опублікованих знімках ви можете перевірити, не лише засніжені антарктичні пагорби, але і великі плавучі крижини, а також яскравий захід.

Нагадаємо, що льодовий шельф Бранта в Антарктиді незабаром розколеться з утворенням айсберга, площа якого в два рази більше площі Нью-Йорка. Дослідники вважають, що це може призвести до дестабілізації всього льодовика, що знову створює загрозу для наукової станції «Халлі».

Вчені відзначили, що велика тріщина, залишалася стабільною протягом 35 років, останнім часом почала швидко зростати, рухаючись зі швидкістю чотири кілометри на рік. У майбутньому вона має зустрітися з іншою тріщиною, названої Halloween Crack і виникла наприкінці жовтня 2016 року. Нестійкості всього льодовика також сприяють нерівності корінної породи, які перешкоджають течією льоду і створюють в ньому розриви і наростаюче напруження, що виглядає як брижі.

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За оцінками, площа айсберга складе 1700 квадратних кілометрів, що зробить його найбільшим з усіх, що з’являлися в цьому регіоні Антарктиди. Дослідники вважають, що майбутнє шельфу залежить від того, де саме зустрінуться розломи. Якщо це станеться південніше ділянки нестабільності, то весь льодовик Бранта стане вразливим до руйнування. У цьому випадку станцію «Халлі» знову потрібно переміщати.

«Халлі-6» була офіційно відкрита в Антарктиці 5 лютого 2013 року. Полярна станція, що складається з восьми модулів і розрахована на багато років роботи, встановлена на палях з санчатами, що дозволяє транспортувати будови. Попередні п’ять баз були поховані під снігом і льодом або знесені. У 1985 році заміри, зроблені на «Халлі», привели до виявлення озонової діри над Антарктидою.

Нагадаємо, що антарктичні льодовики почали танути з рекордною швидкістю..

Раніше Hyser повідомляв, що фотограф показав пікнік в Антарктиці.

Також Hyser писав, як айсберги виглядають під водою.