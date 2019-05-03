У Львові отруїлися понад півсотні нацгвардійців. Зараз вони у військовому шпиталі.

З військової частини у Львові до лікарні в райцентрі їх почали привозити після великодніх свят. Усіх зі схожими симптомами.

У військовій прокуратурі повідомили, що причини масового отруєння стануть відомі найближчим часом.

У частині фахівці вже провели бактеріологічне обстеження. Після інциденту, тут мають намір взагалі заборонити відвідувачам привозити продукти для військовослужбовців.