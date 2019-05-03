Настя Каменских показала себя в спортивном образе

Известная украинская певица Анастасия Каменских продолжает эпатировать публику своими новыми фото и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Так, в этот раз Каменских показала себя в новом спортивном образе, а также рассказала о своем челлендже на лето.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Май 2019 в 5:42 PDT

«Девочки, готовы покорять новые вершины? А ведь все начинается с первого, пусть маленького, шажка.

Шаг №1: объявляю подготовку к челленджу #обіцяюзаліто открытым, главная цель которого — чтобы каждая из нас изо дня в день становилась лучше! Шаг №2: будьте смелее в своих желаниях и целях! Составьте список с целями на лето, которых хотите достичь и пообещайте его выполнить. Шаг №3: сделайте пост с летним фото и расскажите о своих смелых целях ✅ добавьте хэштег #обіцяюзаліто вместе с эмоджи👌🏻 ✅», – мотивировала своих поклонников Каменских.

Пользователи сети, как и ожидалось, не остались равнодушны: «Я всегда готов покорять вершины», «Насть, ты случайно не беременна?( Животик просто….начинает…больше становиться …или то мне так кажется?)», «такая стройная🤔 я думал бедра шире», «Ну красотка же, секси. И не вздумайте быть такой как все. Это я о полуголых фотках.», «Сказано же — белое не носить», «Обещаю, что стану круче НК😂», «А ты что обещаешь себе ? За тобой приятно следить», «Настя в любом амплуа прекрасна», «Да Каменских супер!))))».

: politeka.net