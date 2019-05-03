Вчені попереджають: бездротові навушники можуть спричинити рак

Вчені із різних країн світу прийшли до одного і того ж висновку: бездротові навушники підвищують ризик виникнення раку. А що робити звичайному чоловіку, який щодня звик користуватися bluetooth-гарнітурою щоб вільно розмовляти по телефону та слухати музику? Невже треба відмовитися від цього добра? При цьому, вчені додають, що кількість випромінювання від таких bluetooth-пристроїв у рази менша ніж від смартфонів. Тоді в чому парадокс? Вся справа в тому, що навушники ближче знаходяться до головного мозку і органів слуху, тому це випромінювання сильніше впливає на клітини і потенційно може спричинити якісь захворювання, в тому числі рак.

Джері Філіпс, професор біохімії із Університету Колорадо один із тих хто не радить користуватися бездротовими навушниками і він не один так вважає. Цю ідею підтримали більше ніж 200 науковців із 40 країн світу, і всі вони застерігають про можливі ризики від небезпечних радіохвиль. А чи значить це, що треба викинути свої бездротові навушники? Із цього приводу йдуть гарячі дискусії, але на сьогоднішній день немає наукового підтвердження того, що такі пристрої зв’язку реально можуть становити загрозу для здоров’я. Це питання потребує детального вивчення, а також проведення довготривалих досліджень. Тільки після цього можна зробити остаточний висновок.

Хоча факт залишається фактом – будь-які мобільні пристрої випромінюють електромагнітні хвилі, які потенційно збільшують ризики виникнення пухлин, в тому числі злоякісних. Одні пристрої випромінюють більше хвиль, інші менше, багато чого залежить від виробника і моделі пристрою. Як показують досліди, дешеві китайські смартфони найбільше випромінюють променів, особливо неліцензійні копії. В будь-якому разі, в технічному паспорті до кожного пристрою обов’язково вказується цей параметр – рівень випромінювання SAR. Чим нижче це число, тим краще. Рекомендуємо прочитати цю статтю по темі: Виберіть собі смартфон, який самий безпечний для здоров’я.

Одне точно ясно, що людям які працюють в колл-центрі і приймають по 300 дзвінків щодня, вкрай не рекомендовано користуватися бездротовими навушниками. Таким людям краще користуватися гарнітурою саме із проводом – так буде значно безпечніше. Тримати біля вуха мобільний телефон цілий день також небезпечно, попереджають вчені. Клітини мозку нагріваються від хвиль на декілька градусів, а цього достатньо щоб викликати порушення.

: mannton.com.ua

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