З України в Словаччину піде поїзд за 7 євро

У перший рейс поїзд відправиться 9 червня 2019 року. Розклад буде оголошено додатково, зараз йде його узгодження.

Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице — Чієрна над Тисою — Чоп — Мукачево.

Спільне рішення про введення нового залізничного пасажирського сполучення Мукачево — Кошице було прийнято в лютому цього року в Києві під час зустрічі менеджменту залізничних компаній України і Словаччини.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Під час переговорів було вирішено, що перевезення будуть здійснюватися рухомим складом словацької сторони, оскільки Укрзалізниця не експлуатує пасажирський рухомий склад для колії шириною 1435 мм

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як дістатися поїздом з України в Європу.

За матеріалами «Європейська правда»

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