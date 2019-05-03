Коломойський про виграних справах по ПриватБанку: Чому за два роки ми їх не програли, поки влада не змінювалася?

Недавні виграші справ по ПриватБанку ніяк не були пов’язані з рейтингами Володимира Зеленського на виборах. Про це в інтерв’ю програмі BIHUS.info заявив олігарх Ігор Коломойський.

За його словами, в Україні ще мінімум 40 або 50 не виграних і не розглянутих процесів.

На питання, що вся країна дуже сильно дивується збігом, коли стали зрозумілі рейтинги, і коли стало зрозуміло, що Зеленський стане президентом. Вітер змінився ви почали вигравати справи, Коломойський відповів:

«А чому ми їх не програли поки він не змінився? Ці позови були подані ще в 17-му році. Давайте почнемо з того, чому не було результату розгляду до того, два роки. Хто заважав їх розглянути? Тоді ж не було рейтингів, Зеленського, ні першого, ні другого туру. Я подав позов, який я виграв 18 числа, перший, що неправильна націоналізація. Його треба було подати до 16 червня 2016 року, шість місяців з моменту націоналізації. І коли я останній раз бачив Порошенка, він каже: «А навіщо ти подав в суд?». Я кажу: «Я запаркувати собі право судитися, щоб не було потім прострочень, термін позовної давності…».

На питання, ви ж підписали договір, за яким ви згодні з умовами, що ви віддаєте Приват, а держава покриває рефинанс. Ви підписались з цими умовами, олігарх відповів, що було не так.

«Якщо б був би договір, ми його виконували. Ми підписали звернення до прем’єр-міністра, що в сформованій ситуації ми пропонуємо уряду націоналізувати, тому що ми не в змозі утримувати, то що влаштував Нацбанк. Це окрема історія, вона стосується судового процесу, але повірте мені, що цей процес тривав протягом двох місяців. І там були різні варіанти, договори та інше. Коли ми вийшли на той формат листа, що вони націоналізують і там протягом якогось часу воно все має устаканиться і приведено в почуття, воно не припускало агресивного піару проти колишніх власників. А коли вони вийшли і сказали, що там 97 відсотків пов’язаних кредитів, ну після цього у нас розритий сокиру війни. Тобто це була відверта брехня. Ми розуміємо куди це веде. Раз це 97 відсотків пов’язаних — це вже злочин», – зазначив він.

Таким чином, за його словами, були порушені домовленості.

«Перше порушення не було навіть тоді, це було друге порушення. Перше порушення було, що в бюджет 2017 року не записаний пункт про можливість зворотного викупу акцій», – стверджує Коломойський.