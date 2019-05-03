Лещенко озвучив центри впливу в Команді Зеленського

Народний депутат Сергій Лещенко, член команди обраного президента Володимира Зеленського, в інтерв’ю “КРИМ — критичне мислення” розповів про групах прийняття рішень в команді нового президента.

Лещенко наголосив, що це не вичерпний список. InfoResist призводить пряму мову.

Група «Квартал»

У Зеленського є кілька центрів, всередині команди. Один центр — група «Квартал». Але це не коміки або артисти, це люди, які створювали «Квартал».

Два брати Сергій і Борис Шефіри.

Багато про цих людей навіть не знали, але це дорослі і досить зрілі люди, які створили цей бізнес разом із Зеленським. Вони дійсно на нього покладають великі надії. В тому плані, що… це, мені здається, батьківські відносини. Вони до нього ставляться, як батьки до сина. Вони найближчі соратники. Вони разом приймають рішення. У частині контенту, який стосується просування кандидата.

Іван Баканов

Фото: thebabel

Я б відніс його ближче до групи «Квартал», тому що він був і залишається юристом «Кварталу».

Андрій Богдан

Фото: Українська правда

Це людина, яка приймає рішення, які стосуються виборчої кампанії. Який приймає рішення, коли інші дискутують рішення. Я б сказав так, політичний радник, але не в плані, яку політику викладати, а у плані, що ми рухаємося, а не стоїмо на місці. Тому що у компанії завжди є дискусія, яка може тривати нескінченно. Потрібна людина, яка скаже: Годі дискутувати, ми повинні рухатися далі. Людина дії. Ми можемо оцінювати його по-різному. У нього є історія взаємин.. я його знаю вже 10 років. Він не був моїм юристом в одній справі. Мало не став, по одному із справ. Я його знаю, коли він був заступником міністра юстиції і це стосувалося справи Тимошенко, коли Мін’юст не подав клопотання в Америку брати участь у розподілі коштів Павла Лазаренка, які заморожені на рахунках. І він тоді намагався просувати тему, щоб Україна все – таки брала участь, а Тимошенко це блокувала, тому що їй було цікаво, щоб не спливла її роль у наповненні цих рахунків Павла Лазаренка. Це було в 2008, 2009 році, не пам’ятаю. Потім він уже в Кабміні Азарова був уповноваженим по корупції і боровся з так званої мафією, яка вела реєстри в Міністерстві юстиції.

Кирило Тимошенко

Продюсер відео-контенту.

Юрій Костюк

Фото: Українська правда

Текст

Олексій Кирющенко

Сценарист «Слуги народу». Він теж приймає участь в різних обговореннях.

Це люди, які стоять поруч з переможцем.

Експерти

Руслан Стефанчук та експертне середовище

Людина, яка відповідає за наповнення програма, зміст. Який коммуницировал всіх експертів протягом часу кампанії, 4 місяці.

Дмитро Разумков, це spoke person

Він найбільш активний в медіа. Він і тут і там, не знаю, до кого його віднести, напевно ближче до «Кварталу», хоча він був присутній на різних зустрічах. Навіть був у Давосі.

Сергій Нижнів, Віктор Андрусів

Це експертне середовище, юридичний супровід.

Руслан Рябошапка, Олександр Данилюк, Айварас Абромавічус, в тому числі я до цієї групи ставлюся.

Насправді ми якось трималися осібно, може бути перший місяць. Зараз по суті справи ми вже інтегровані, і в одній групі, і в іншій групі приймаємо участь.

Група, яка пов’язана з Інститутом майбутнього

(склад не названий)

Ділити їх на якісь групи досить спрощено, тому що всі люди дрейфують між якимись таборами і ці табори в короткому проміжку часу якусь функцію виконують.

Також Сергій Лещенко порівняв Володимира Зеленського з Петром Порошенком і розповів про те, як далі буде формуватися команда за напрямами.

Зеленський і Порошенко — антиподи. Тому що Порошенко, якщо б він сидів, він би зараз вантажив тобі зверху своє бачення, ти б йому щось у відповідь говорив, а він просто тебе ігнорував і робив вигляд, що йому це цікаво і далі б тебе прогружал. А Зеленський навпаки, він сидить в колі таких же рівних як він і виробляється рішення по суті справи. Це та функція лідерства, якої ніколи не вистачало Порошенко, тому що він був занадто самовпевнений, зарозумілий, аррогантный і часто допускав помилки.

Зеленський рішення прокатує на всіх. Тобто воно (рішення) народжується в процесі колективного обговорення.

Але не можна сказати, що всі 100 відсотків впливають на все. Коло учасників досить широкий. Тому ті люди, які будуть відповідати за напрямки, будуть визначені, коли відбудеться інавгурація і призначення. Розмова про посадах зі мною точно не вівся, і я знаю, що з багатьма іншими людьми теж не вівся, і деяких це починає турбувати. Але я розумію, чому це відбувається, тому я до цього спокійно ставлюся. Як тільки ти починаєш з кимось щось обговорювати, до тебе починають відразу вороже ставитися. Лаятися і так далі. Зеленський в даному випадку, він взагалі нікому нічого не обіцяв. На сьогоднішній день рішення по главі Адміністрації теж не прийнято, хоча список кандидатів — їх кілька.

Примітка InfoResist: Так як Лещенко назвав Олексія Кирющенко у кінці діалогу, ми його включили в групу «Квартал», що, на нашу думку, очевидно. Інші імена подані в порядку оголошення.