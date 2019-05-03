Торнадо перекинув батут з дітьми в Китаї, є загиблі

В результаті інциденту одна дитина загинула на місці, ще один помер у лікарні.

Щонайменше дві дитини загинули, ще сім отримали поранення, коли торнадо перекинув надувний батут на території повіту Лайюань в провінції Хебей на півночі Китаю. Про це в п’ятницю, 3 травня, повідомив інформаційний портал Sina.

За його даними, інцидент стався в четвер о 14:50 за місцевим часом, коли раптовий порив вітру перевернув встановлений на площі Цзюймаюань батут у вигляді надувного замку заввишки в два поверхи житлового будинку.

На розміщених в інтернеті відеоролику видно, як присутні на площі громадяни намагалися самостійно перевернути конструкцію. Однак, за даними Sina, провести рятувальні роботи вдалося лише після прибуття на місце події пожежних бригад.

Повідомляється, що в результаті інциденту одна дитина загинула на місці, ще один помер у лікарні. Постраждалі знаходяться в медичних установах, їх стан оцінюється як стабільний.