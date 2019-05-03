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В Індії евакуювали більше мільйона чоловік з-за циклону “Фанні”

03.05.2019

В Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона "Фанни"Міністерство залізниць Індії повідомило про скасування у найближчу добу понад 220 поїздів, що проходять по території східного штату.

У штат Одиша на сході Індії прийшов циклон Фані з поривами вітру до 200 км/ч.

Влади Одиши евакуювали понад 1 млн осіб та їх селять в таборах тимчасового розміщення.

Міністерство залізниць Індії повідомило про скасування у найближчу добу понад 220 поїздів, що проходять по території східного штату.

Крім того, Управління цивільної авіації Індії оголосило про закриття аеропорту в місті Бхубанешвар, у п’ятницю також буде закритий аеропорт в Калькутті.

Фані прийшов з боку Бенгальської затоки. За прогнозами, очікуються потужні зливи та вітер.

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