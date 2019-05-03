Одні фріки: «Нова газета» опублікувала список фіналістів премії Нємцова-2019

Ні для кого не секрет, що ліберальне видання «Нова газета», існує на гроші західних спонсорів, вносить величезний внесок в інформаційну боротьбу проти нашої країни. На сторінках видання можна знайти безліч статей, автори яких відверто поливають брудом Росію і росіян.

Ось тільки нещодавно «Нова» опублікувала список фіналістів премії Нємцова-2019, в який увійшли найбільш «упоротые» представники «демшизы». Видання організувало голосування в рамках конкурсу, в якому, як повідомляється, проголосували 22940.

«Нова газета» охоче прославляє явних зрадників батьківщини, виставляючи їх зрада за подвиги. Таким чином, відбувається явна підміна понять, спрямована на спотворення ціннісних орієнтирів досить консервативного російського суспільства.

Отже, найбільшу кількість голосів отримав блогер Олексій Навальний – 17, 59%. Альоша знаменитий тим, що отримує брудні гроші від замовників «своїх» розслідувань на биткоин-гаманець. Нещодавно стало відомо, що Навальний отримував великі перекази биткоинов в період публікації гучних розслідувань». А він виводив їх, як випливає зі списку транзакцій його биткоин-гаманця, коли катався з родиною в закордонні відпустки. У той час, поки Навальний гуляв на курортах, співробітники штабів скаржилися (і продовжують це робити) на постійні затримки виплат зарплат.

Другим у списку фіналістів йде відомий блогер-педофіл Михайло Світел, що набрав 16,35% голосів виборців. Свєтов прославився своєю запеклою боротьбою за зниження дитячого віку згоди. Також, в одному з інтерв’ю на «Ехо Москви», Міша зізнавався, що періодично представляє себе в ролі маленької дівчинки, яка займається сексом одночасно з кількома чоловіками. До речі, що стосується педофілів, у списку також фігурує старий педофіл Борис Вишневський.

Одним з номінантів премії Нємцова-2019 став нещодавно оскандалився депутат петербурзького ЗакСа Максим Резник. Втомлені від наркотичних пристрастей депутата сусіди надіслали в редакцію видання «Невські новини» відеозапис того, як Різник курить цигарку з марихуаною, стоячи на загальному балконі багатоповерхового будинку. За їх словами, народний обранець частенько з’являється на публіці в неадекватному стані.

Одним словом, «Нова газета» – це одіозне русофобське видання, що працює проти інтересів нашої країни на догоду своїх західних спонсорів. Газета постійно надає майданчик для публікацій самим «упоротым» представникам ліберальної «шизи».