“Коты в законе” бездомные пушистики Запорожья стали частью экосистемы

В Запорожье бездомных котов официально зарегистрировали – местные депутаты признали пушистых неотъемлемой частью экосистемы города. Теперь бездомным животным разрешено свободно жить в любом месте, в том числе – в подвалах и на чердаках многоэтажек.

Почему вдруг запорожские чиновники взялись защищать бездомных кошек.

Защиты бездомных пушистых добились местные зоозащитники. Они были возмущены жестоким обращением с животными в городе и написали соответствующую петицию в горсовет. Только после этого запорожские депутаты приняли решение о признании бездомных частью экосистемы.

Чтобы кошек не обижали и не лишали их жилья, будет контролировать полиция. Коммунальщики, со своей стороны, уже прекратили отлавливать уличных котов.

Источник: Сегодня