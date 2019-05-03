Кит-шпион из России не торопится покидать Норвегию 

Кит-белуха, которого подозревают в шпионаже на Россию, хорошо проводит время в Норвегии. Об этом сообщает Голос Америки.

Кит, которого обнаружили у берегов Норвегии с подозрительной камерой на голове, охотно общается с людьми и не спешит возвращаться в Россию – или куда-либо еще.

“Кит очень дружелюбный. Он подплыл к нам и начал открывать рот, заигрывал с нами. Мы пытались с ним разговаривать”, – отметил NBC News представитель норвежского Управления рыболовных хозяйств Йорген Ри Вииг.

По его словам Виига, редко доводилось видеть китов, столь активно пытающихся контактировать с человеком. “Это очень нетипично”, – отметил он.

“Кит стал всемирной сенсацией после того, как на прошлой неделе его обнаружили норвежские рыболовы. На спине у белухи было крепление с небольшой камерой GoPro и надписью “Оборудование из Санкт-Петербурга”. В связи с этим возникли подозрения, что кита использует Кремль в целях шпионажа”, – говорится в сообщении.

По мнению Виига, более вероятно, что этот кит – жертва скандальной операции по отлову крупных морских млекопитающих для аквариумов, которая проводилась в Приморье. Впоследствии “китовая тюрьма” была закрыта, и от живых улик избавились.