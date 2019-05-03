Оля Полякова накинулася на Кім Кардашьян

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram. Нещодавно знаменитість поскаржилася на шоу “Холостяк”, зазначивши, що проект просочений сексизмом і шовінізмом, а тепер вирішила розкритикувати форми всесвітньо відомої світської левиці Кім Кардашьян, яку наслідують мільйони шанувальників.

Так, артистка виставила кадр з аккаунта героїні реаліті-шоу, де та позує в досить невдалому облягаючому вбранні зі спини. Оля обурилася, чому ця жінка досі диктує моду.

“Ви мене вибачте , але здається це 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ну як це може подобатися, як це може бути модно, і ще й диктувати моду??? Це🤦‍♀️🙈 #этодолженктотосказать !”, – поділилася емоціями Полякова. Фолловери взялися коментувати, але їх думки розділилися: “У неї п’ята точка свого роду візитна картка, як кокошник у деяких, який теж не всім може подобатися. Як говориться на смак і колір ,,,,,,”, “Тазик на курячих ногах🙈”, “Форми це звичайно красиво і добре. Але все має бути в міру… Тут явний перебір 😁”, “це не мода, це особистий стиль Кардашьян”, “А тим часом Кім навіть не знає хто така Оля Полякова, тому що їй пофігу😂”, “Зате сидіти м’яко 😂”, “На кожен товар свій покупець….🤗”, “Дуже люблю Вашу творчість, Оля. Але засуджувати когось за зовнішність, форми або одяг – це нижче плінтуса. Фу!”.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 2 Май 2019 в 2:22 PDT

: znaj.ua

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