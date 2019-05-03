«Найгарніша жінка України» поділилась спокусливими фото

Українська співачка Тіна Кароль порадувала прихильників новими спокусливими фотографіями.
Знімками поділилась в своєму Instagram.
На одній із фотографій співачка позує в короткій сріблястій сукні з великими вирізами на плечах і талії. Образ довершують яскравий макіяж і пишні кучері.
Фолловери почали активно коментувати фото.
“Ваш батько випадково не пекар? Тоді звідки в нього така булочка?”, “Найгарніша жінка України”, “Чекаємо нових фото з пляжу”, – написали вони.
: gazeta.ua
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