«Найгарніша жінка України» поділилась спокусливими фото

Українська співачка Тіна Кароль порадувала прихильників новими спокусливими фотографіями.

Знімками поділилась в своєму Instagram.

На одній із фотографій співачка позує в короткій сріблястій сукні з великими вирізами на плечах і талії. Образ довершують яскравий макіяж і пишні кучері.

Фолловери почали активно коментувати фото.

“Ваш батько випадково не пекар? Тоді звідки в нього така булочка?”, “Найгарніша жінка України”, “Чекаємо нових фото з пляжу”, – написали вони.

: gazeta.ua

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